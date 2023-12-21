Кабмин поддержал ограничение деятельности иностранных консалтеров в РФ
Правительство поддержало предложение депутатов регулировать деятельность компаний, которые исследуют в России потребительские рынки и чья выручка составляет не менее 30 млн рублей в год, сообщили «Известиям» в кабмине. Например, такие аналитики изучают, как в стране меняются цены на продукцию, стоимость и состав корзины, динамику трат и так далее. Новые правила для них предложила группа депутатов во главе с Владимиром Гутеневым из «Единой России»: речь идет о поправках в закон о торговле, которые в конце июля внесли в Госдуму.