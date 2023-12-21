Кабмин поддержал ограничение деятельности иностранных консалтеров в РФ

Законопроект планируют рассмотреть до конца года, следует из базы данных ГД. Депутаты уверены: заниматься такими исследованиями могут только российские компании — 80% уставного капитала юридического лица должно принадлежать нашим структурам. Сама компания должна базироваться в РФ и иметь местную юрисдикцию, плюс — использовать наши технические средства. Более того, аналитики не должны исполнять решения недружественных государств. Помимо этих условий парламентарии предлагают учитывать всех исследователей в созданном по такому случаю реестре ФАС .

Между тем правительство сочло, что ко второму чтению законопроекта его авторы должны внести в документ поправки, речь идет о нескольких замечаниях к нему. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомилось издание. Прежде всего, кабмин отметил, что деятельность аналитиков в принципе не относится к торговой, поэтому не является предметом регулирования закона о торговле. Также кабмин не нашел обоснования, почему депутаты предложили регулировать компании с выручкой именно от 30 млн рублей в год.