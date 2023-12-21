18:39 (мск), источник: © РИА Новости

Голикова рассказала, сколько россиян вышли из-за черты бедности

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Около 1,1 миллиона граждан РФ вышли из-за черты бедности в третьем квартале этого года благодаря адресной работе государства с малообеспеченными, рост их номинальных доходов составил 108,5% сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Источник: РИА "Новости"

«Более 70% получателей (поддержки в рамках социального контракта — ред.) увеличивают свои доходы, а 30% заканчивают с бедностью. В результате адресной работы с малообеспеченными группами населения в 3 квартале рост доходов в номинальном выражении у граждан с наиболее низкими доходами составил в среднем 108,5%. Если переводить это в количество людей, то 1,1 миллиона наших граждан вышли из бедности», — сказала Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Она отметила, что в настоящее время соцконтракт заключен с 229 тысячами человек, а с учетом членов семьи он охватывает более 671 тысячи. С 1 января 2024 года его можно будет заключить с подачей заявления на портале госуслуг с минимальным количеством документов.

«Семьи, чей доход превышает прожиточный минимум, с 1 января 2023 года имеют возможность из средств материнского капитала получать ежемесячную выплату на любого из детей в возрасте до трех лет в размере прожиточного минимума на ребенка. И этой нормой в 2023 году на данный момент времен воспользовалось 402 тысячи семей», — добавила вице-премьер.

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