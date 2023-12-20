Самозанятых пенсионеров предупредили о потере ряда льгот

Для начала Виноградов пояснил, что специально для самозанятых существует налог на профессиональный доход (НПД), который составляет 6% от выплат, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), и 4% от физических лиц.

Самозанятые пенсионеры облагаются НПД, а значит, их пенсия будет проиндексирована в том же объеме, что у остальных неработающих пенсионеров.

«Речь идет о тех случаях, когда пенсионер не платит взносы на собственное пенсионное страхование, и ему не начисляется за это время страховой стаж», — уточняет специалист.

Платить пенсионные взносы или нет, самозанятый решает добровольно. Если он решил выплачивать эти взносы, то он приравнивается к работающему и лишается права на региональную доплату и индексацию пенсии.

Также льготы могут зависеть от суммы ежемесячного дохода, в том числе и от дохода от самозанятости.

«Право на подобные льготы также может быть утрачено, если доход превышает установленный лимит. В частности, речь о субсидиях на оплату коммунальных услуг», — пояснил юрист.

Самозанятый пенсионер не лишается права на социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума. В 2023 году федеральный прожиточный минимум составляет 12 363 рубля. Такие доплаты рассчитываются автоматически.