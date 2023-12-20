Экспорт нефти из России в Китай вырос на 22%

Стоимость нефти, поставленной в Китай за отчетный период, составила $55 млрд. Это на 1% больше, чем в январе—ноябре 2022 года.

Россия по-прежнему занимает первое место в мире по объемам поставок нефти в КНР. За ней следуют Саудовская Аравия, которая поставила 80 млн т, а также Ирак с 54,1 млн т.

По данным таможни КНР, в прошлом году страна импортировала 86,2 млн т российской нефти за $58,37 млрд.