Четыре системно значимых банка повысили ставки по вкладам и счетам

15 декабря Совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку до 16%. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ системно значимые кредитные организации вновь повысили ставки по срочным вкладам и счета до 15,5−16,5%.

Газпромбанк

С 20 декабря банк увеличил доходность по вкладу «Ваш успех» в рамках акции «Хит сезона» до 16,5% годовых. Выгодные условия доступны на депозите сроком шесть месяцев с капитализацией процентов, включая надбавку 1,7 п.п. за новые деньги — средств, которых на счетах и вкладах в банке до 30 сентября. Минимальная сумма открытия онлайн ₽15 тыс., в отделениях Газпромбанка — ₽300 тыс.

Альфа-банк

С 20 декабря повышена доходность по вкладу «Максимальный» до 16,11% годовых. Высокий процент доступен для клиентов «А-Клуба» и «Альфа-Премиум» на депозитах, открытых на срок шесть месяцев (184 дня) с капитализацией процентов. Для всех остальных клиентов действует ставка — 16% годовых на тех же условиях. Минимальная сумма сбережений — от ₽50 тыс.

Росбанк

С 19 декабря увеличена ставка по накопительному счету для новых клиентов «#Акционный» до 15,5% годовых. Максимальная доходность доступна первые три месяца, с четвертого действует базовая ставка — 5% годовых. Для открытия счета онлайн в мобильном приложении банка нужно оформить дебетовую карту «Мир» «#МожноВСЁ» и активировать ее.

Банк «Открытие»

С 20 декабря увеличена ставка по вкладу «Первый» до 15,5% годовых. Выгодные условия доступны для новых или действующих клиентов с «новыми деньгами» — у кого не было сбережений в банке предыдущие 90 дней. Максимальная ставка действует на депозитах сроком шесть месяцев.

Также увеличена ставка по вкладу «Хороший» до 15,5% годовых. Максимальная доходность действует на депозите сроком шесть месяцев для клиентов, у которых есть открытый счет в банке «ВТБ». В конце срока вклада вся сумма с процентами будет перечислена по реквизитам счета в ВТБ.

Минимальная сумма открытия вкладов «Первый» и «Хороший» — от ₽50 тыс.

На 20 декабря средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 11% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.

По данным аналитического центра «Финуслуги», на 18 декабря по сравнению со ставками к предыдущей недели индекс ставок по вкладам в топ-50 крупнейших банков вырос на 0,13−0,47 п.п., в результате значения индекса составили 12,59−13,85% годовых.

Темпы роста ставок вкладов на три и шесть месяцев значительно опережают годовые депозиты. Максимальные ставки в топ-20 банков практически не изменились и достигают 15−17%, добавляют аналитики.

Средняя доходность депозитов на 18 декабря в топ-50 банков составляет:

на 3 месяца — 13,66% (+0,47 п.п. к показателю предыдущей недели);



на 6 месяцев — 13,85% (+0,35 п.п.);

на год — 12,59% (+0,13 п.п.).

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