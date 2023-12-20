ЦБ назвал главное разочарование года

«Если говорить о разочарованиях, то для меня самым большим разочарованием было то, что мы мало продвинулись в создании регулирования, касающегося цифровых прав и цифровых валют, по крайней мере, в возможности использования их в качестве средства платежа в трансграничных расчетах», — сказал он на банковской юридической конференции АБР в пресс-центре «Россия сегодня», подводя итоги уходящего года.

«Одновременно тормозится развитие законодательства об экспериментально-правовом режиме, на который возлагалось много надежд», — добавил Гузнов. В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ поддерживает использование криптовалюты в трансграничных расчетах в рамках экспериментальных режимов.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков летом рассказывал, что на рассмотрении в Госдуме находится пакет законопроектов о криптовалюте, в том числе о майнинге, об экспериментально-правовых режимах, о налогообложении, об операциях с криптовалютами, об ответственности нелегальных криптовалютчиков. Осенью Аксаков признал, что тема регулирования криптовалюты «зависла».

Вместе с тем с 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Тестирование цифрового рубля продлится минимум до конца 2024 года, а при необходимости может быть продлено, говорили в ЦБ. Внедрять же цифровую валюту в массовый оборот планируется не ранее 2025 года.