Путин продлил запрет на покупку акций нерезидентов без разрешения ЦБ

В марте 2022 года президент запретил россиянам и бизнесу без разрешения ЦБ оплачивать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) иностранного юрлица, а также делать взносы резидентам нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.
Теперь запрет продляется до 31 декабря 2024 года. «Внести в Указ президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года N 126 “О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования” изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова “до 31 декабря 2023 г.” словами “до 31 декабря 2024 г.”», — говорится в новом указе президента.