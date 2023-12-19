Путин продлил запрет на покупку акций нерезидентов без разрешения ЦБ

В марте 2022 года президент запретил россиянам и бизнесу без разрешения ЦБ оплачивать доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) иностранного юрлица, а также делать взносы резидентам нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.