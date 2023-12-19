Посол в Москве назвал Россию главным импортером китайских автомобилей

«В последние годы китайско-российское практическое сотрудничество развивается как количественно, так и качественно и демонстрирует заметные успехи. Китай уже 13 лет подряд остаётся крупнейшим торговым партнёром России», — заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник.

Он подчеркнул, что «сфера двустороннего сотрудничества постоянно расширяется, а интерес китайских компаний к сотрудничеству с Россией растёт».