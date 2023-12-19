11:41 (мск), источник: © РИА Новости

Посол в Москве назвал Россию главным импортером китайских автомобилей

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия стала главным импортёром китайских автомобилей, а КНР — основным поставщиком машин в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

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Источник: РИА "Новости"

«В последние годы китайско-российское практическое сотрудничество развивается как количественно, так и качественно и демонстрирует заметные успехи. Китай уже 13 лет подряд остаётся крупнейшим торговым партнёром России», — заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник.

Он подчеркнул, что «сфера двустороннего сотрудничества постоянно расширяется, а интерес китайских компаний к сотрудничеству с Россией растёт».

«В настоящее время важной составляющей двусторонней торговли стало сотрудничество в автомобильной отрасли. Китай стал главным поставщиком автомобилей в Россию, объём экспорта существенно вырос как в физическом, так и в денежном выражении, а Россия стала главным импортёром китайских автомобилей», — подчеркнул он.

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