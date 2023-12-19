Лекарства, пастилу и зефир выведут из-под курсовых пошлин

Пошлинами не будут облагаться: лекарственные средства и фармацевтические субстанции; химическая продукция; бытовые изделия из металлов; инструменты для бурения, прессования и других операций; пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары.

Минэк подготовит соответствующее постановление. Планируется, что исключения начнут действовать во второй половине января 2024 года.

«Предложения были сформированы на основе консультаций с бизнесом с целью поддержания привлекательности экспортных поставок и сохранения приемлемого уровня рентабельности компаний», — сообщил представитель Белоусова.

Кроме того, правительство одобрило введение тарифной льготы на импорт 130 тыс. т томатов в первом полугодии 2024-го. Мера направлена на исключение риска возникновения их недостатка на внутреннем рынке.

О планах сделать исключения из пошлин ранее сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

21 сентября правительство опубликовало постановление о введении с 1 октября 2023 по 31 декабря 2024 года экспортных пошлин на ряд товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС. Они устанавливаются в размере 4−7% при курсе 80−95 ₽ за доллар, при курсе менее 80 ₽ ставка будет нулевой. Мера не затрагивает, в частности, экспорт нефти, газа, пшеницы, машин, мебели и др. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля.

В правительстве подчеркнули, что регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления и поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен.