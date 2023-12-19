Эксперт спрогнозировал рост рынка акций в 2024 году

«В ближайшей перспективе мы ожидаем, что индекс Мосбиржи дорастет до 3500, в дальнейшем будем наблюдать за конъюнктурой рынка и, скорее всего, пересмотрим прогноз вверх. Привлекательность бумаг с точки зрения инвестирования будет зависеть от динамики валютного курса. На данный момент наиболее перспективными мы считаем акции внутреннего роста и экспортеров. Ценные бумаги компаний, способных переносить издержки на потребителей, а также растущих выше номинальной экономики и имеющих низкую долговую нагрузку, позволят инвесторам переждать период высокой ключевой ставки. В сложившихся рыночных условиях считаем целесообразным иметь в составе портфеля акции качественных эмитентов из секторов нефтегаза, финансов, потребсектора и черной металлургии. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией», — сказал он.