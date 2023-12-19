Эксперт назвал три неочевидные причины потери дохода по вкладу

По словам эксперта, один из распространенных рисков — плавающая ставка. Она может меняться в течение всего срока действия договора и далеко не всегда получится максимальной, как в рекламе, предупредил Акулинин.
«Надо быть крайне внимательным, чтобы поймать самый эффективный для себя период», — подчеркнул специалист.
По срочному вкладу потеря дохода возможна, если не перезаключить договор по окончании прежнего, отметил эксперт. Тогда банк переводит деньги на вклад «До востребования» с минимальной ставкой, пояснил он.
И, наконец, есть вклады, по которым проценты не капитализируются, а начисляются разово в конце срока действия вклада, добавил он. Если до этого момента банк успеет «лопнуть», никакого дохода вы не увидите, заключил собеседник агентства.