Болгария уведомила Венгрию об отмене налога на транзит газа из России

Сийярто рассказал о телефонном разговоре с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль. По его словам, она сообщила ему о решении болгарского парламента отменить увеличение платы за транзит российского газа по территории страны. Габриэль анонсировала публикацию соответствующего документа в пятницу, 22 декабря, отметил глава МИД Венгрии.

«Если это произойдет, я поручу нашему постоянному представителю в Брюсселе снять вето Венгрии относительно вступления Болгарии в Шенгенскую зону», — сказал Сийярто, слова которого приводит портал Index.hu. Он приветствовал отказ Софии от «враждебного шага» по отношению к Венгрии, Северной Македонии и Сербии. Глава венгерского МИДа выразил надежду на то, что Болгария снова станет надежным транзитером.