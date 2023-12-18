Wildberries вышел на китайский рынок

Компания Wildberries вышла на китайский рынок, сообщила в интервью РБК основательница и владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук.

«Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия», — сообщила Бакальчук.

По ее словам, российский бизнес остается в приоритете, на него это никак не повлияет. Деятельность компании за границей сейчас приносит около 10% от общего оборота компании, а чуть больше 90% — приходится на Россию.

Полная версия интервью выйдет на сайте и в эфире телеканала РБК в понедельник, 18 декабря.

Летом «Ведомости» со ссылкой на источник в маркетплейсе сообщали о планах Wildberries выйти на рынок Китая. Тогда издание, опираясь на данные открытого реестра китайского бюро по товарным знакам, писало о регистрации там бренда во всех 45 классах МКТУ. Аналогичные заявки интернет-платформа подала в Сингапуре и Таиланде. За последние два года Wildberries также зарегистрировал свой товарный знак в Индии, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Монголии, Афганистане и Северной Корее.

Сейчас маркетплейс представлен в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане. Раньше компания также присутствовала в США, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании, но после февраля 2022 года ушла из этих стран.