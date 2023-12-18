Производители бытовой техники заявили о рисках ее подорожания в 2024 году

«Известия» ознакомились с письмом ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» в адрес Минприроды. Как сказано в обращении бизнеса, власти планируют повысить ставки экологического сбора в 2,3 раза — с действующих сейчас 26,5 тыс. рублей за 1 тонну до 59,4 тыс. рублей за 1 тонну.

Более того, Минприроды намерено повысить норматив утилизации этой продукции с 15 до 25%. Такие шаги подхлестнут цены на продукцию, предполагает бизнес, сказано в обращении в МЭР.

«Ожидается рост цен прежде всего на крупную бытовую технику», уверены в «РАТЭК». Организация приводит пример: доля экологического сбора в розничной цене наиболее популярной стиральной машины Candy Smart CS34 (стоимость составляет 17 тыс. рублей при весе в 60,5 кг) на сегодняшний день — 1,4%, то есть 242 рубля. А в случае повышения ставки сбора и норматива утилизации вырастет до 5,3%, то есть до 908 рублей.