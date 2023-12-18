06:10 (мск), источник: Известия

Эксперты объяснил роль теневого сектора в смягчении удара санкций по РФ

Теневой сектор помог частично смягчить удар санкций по экономике страны, сказано в статье авторов Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ, которую изучили «Известия». Серая сфера способна обеспечивать создание и расширение производств тех товаров и услуг, которые не могут легально производиться под жесткими ограничениями, считают экономисты.

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Источник: AP 2023

В «тени» низкая регуляторная нагрузка, а бизнес быстро адаптируется, отмечают они. Однако теневая занятость может дорого обойтись государству, потому что недополученные налоги обостряют дефицит бюджета, подчеркивается в исследовании.

Теневая экономика включает в себя не только серый импорт, но и, например, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей или серые зарплаты, пояснил научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Кирилл Черновол.

Такой ввоз товаров в условиях санкционных ограничений может быть полезен для экономики в части появления в стране запчастей, оборудования, которые не производятся в России, сказал он.

Какими бы ни были краткосрочные положительные эффекты неформальной отрасли, сокращение, например, налоговых платежей, означает, что меньше денег придется тратить на здравоохранение, образование, безопасность, предупредил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

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