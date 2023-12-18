Эксперты объяснил роль теневого сектора в смягчении удара санкций по РФ

В «тени» низкая регуляторная нагрузка, а бизнес быстро адаптируется, отмечают они. Однако теневая занятость может дорого обойтись государству, потому что недополученные налоги обостряют дефицит бюджета, подчеркивается в исследовании.

Теневая экономика включает в себя не только серый импорт, но и, например, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей или серые зарплаты, пояснил научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Кирилл Черновол.

Такой ввоз товаров в условиях санкционных ограничений может быть полезен для экономики в части появления в стране запчастей, оборудования, которые не производятся в России, сказал он.