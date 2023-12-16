Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной

Так, в прошлом году у России было лишь три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. Самая большая задолженность оказалась перед Индией: за год она выросла на четверть, до 777 миллионов долларов. Причем Индия впервые предоставила Москве кредит на 190 миллионов долларов по итогам 2020 года. В 2021-м объем долга увеличился в 3,2 раза.

Долг перед двумя другими странами продолжал сокращаться: перед Южной Кореей — на 25 процентов, до 209,8 миллиона долларов (минимум с 1992 года), перед Францией — в 1,8 раза, до 177,8 миллиона долларов.

Примерно 21 процент российского внешнего долга принадлежит держателям облигаций. За прошлый год эта доля сократилась на 32 процента, до 67,9 миллиарда долларов. Основная же часть долговых обязательств — 82 процента — приходится на крупных институциональных кредиторов, не связанных с государствами. За прошлый год этот долг сократился на 17 процентов, до 307 миллиардов долларов.

В целом весь внешний долг России в 2022 году составил 376,1 миллиарда долларов, уменьшившись на 20 процентов. Темпы снижения стали рекордными за всю современную историю — до этого максимум фиксировался в 2000 году на уровне 18,5 процента.