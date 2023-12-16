2024 год начинается с высоких ставок. 4 актива, чтобы на этом заработать

На форуме ВТБ «Россия зовет!», который прошел в начале декабря, приглашенные спикеры порассуждали об инвестиционных идеях на 2024 год. Среди прочих прозвучал вариант в ближайшие полгода оставаться в банковских депозитах с высокими ставками.

В следующем году ЦБ, по всей видимости, продолжит сохранять двухзначную ключевую ставку. Однако в настоящий момент нет ясности, как долго это продлится.

15 декабря на пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор близок к завершению цикла повышения ставки. В то же время глава ЦБ отметила, что для достижения цели по инфляции в 2024 году в 4% может понадобиться длительный период высоких ставок.

В SberCIB в базовом сценарии ожидают, что средняя ключевая ставка составит 14%. Это рекордно высокий уровень как минимум с 2015 года, когда регулятор перешел к таргетированию инфляции. Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» прогнозируют, что средняя ставка составит 14,4%, при том что к концу года ключевая ставка будет находиться на уровне 13%. По прогнозам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, ключевая ставка в начале года составит 16% и к концу года будет снижена до 12%. Первое снижение аналитик ожидает летом (вероятно, в июне), когда инфляция будет устойчиво замедляться.

«РБК Инвестиции», опираясь на то, что период высоких ставок в экономике может продлиться еще примерно полгода, выяснили у экспертов, на какие активы стоит обратить внимание.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.



Акции

Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров считает, что в целом на горизонте 2024 года акции выглядят привлекательно для включения в портфель, тем более с учетом ожидаемого снижения ключевой ставки в середине года. Но эксперт в первом полугодии ожидает лишь умеренного роста рынка акций на фоне все еще слабого нефтяного рынка, крепкого рубля, высокой ставки и нестабильного геополитического фона.

При формировании портфеля на 2024 год Асатуров рекомендует отдавать предпочтение бумагам из сырьевого сектора, которые не сильно пострадали от санкций, а также представителям несырьевого сегмента — в особенности компаниям, которые должны вскоре редомицилироваться и/или вернуться к стандартной выплате дивидендов.

Опрошенные эксперты назвали несколько кандидатов на добавление в портфель, но в каждой из подборок фигурируют бумаги Ozon и TCS Group.

Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева в пользу выбора TCS Group привела такие факторы, как продолжающийся рост клиентской базы и вовлеченности каждого клиента в сервисы, диверсификация бизнеса, а также перспективы развития в сфере страхования. Пырьева дала распискам TCS Group целевую цену на горизонте на 12 месяцев в ₽3780, что предполагает потенциал роста на 26% с текущих уровней (₽2999 на конец торгового дня 15 декабря).

На форуме «Россия зовет!» «ВТБ Мои Инвестиции» представили инвестиционную стратегию на 2024 год, в которой TCS Group также был назвал одним из фаворитов. Среди драйверов роста расписок аналитики выделили потенциальную редомициляцию головного холдинга в Россию и ожидаемое сохранение высоких темпов роста чистой прибыли.

Что касается Ozon, то в «ВТБ Мои Инвестиции» прогнозируют высокие темпы роста компании в 2024 году (+70% год к году). Аналитики также обратили внимание на низкие мультипликаторы. Наталия Пырьева отметила, что Ozon расширяет свое присутствие в регионах и компании еще есть, куда расти, при этом вместе с ростом основного бизнеса повышаются доходы от смежных сервисов финтех-услуг и рекламы. Целевая цена расписок Ozon на горизонте 12 месяцев составляет ₽3300 (+25% от уровня закрытия 15 декабря ₽2630,5).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.



Фонды денежного рынка

С повышением ключевой ставки возросла и привлекательность фондов денежного рынка. В третьем квартале объем привлеченных средств вырос более чем в 16 раз по сравнению со вторым кварталом, а в ноябре чистый приток средств превысил ₽45 млрд. Фонды денежного рынка позволяют инвесторам получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой.

На Московской бирже обращаются четыре фонда денежного рынка с расчетами в рублях:

БПИФ «Ликвидность» УК ВИМ — тикер LQDT;

БПИФ «Альфа Денежный рынок» — AKMM;

БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный» — SBMM;

БПИФ «Тинькофф Денежный рынок» — TMON.

Бенчмарком, то есть отслеживаемым индексом, для всех четырех фондов является индекс RUSFAR. Он рассчитывает стоимость денег на основании сделок РЕПО с ЦК (Центральный контрагент — структура Мосбиржи, которая гарантирует возвратность средств) и исключает стоимость заимствования ценной бумаги. Все фонды на денежный рынок доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам. Торги и расчеты проводятся в рублях. Самый крупный из фондов — БПИФ «Ликвидность» (LQDT), его стоимость чистых активов (СЧА) составляет ₽96,28 млрд, по данным на 13 декабря.

Учитывая риски, которые формируются на рынке акций в перспективе 2024 года, аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева позитивно смотрит на фонды денежного рынка, которые можно отнести к безрисковым инвестициям в сравнении с ценными бумагами.

Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров полагает, что инвестиции в фонды денежного рынка будут интересны инвесторам на протяжении всего первого и, вероятно, большей части второго квартала 2024 года. По оценкам эксперта, за это время такие инструменты способны принести 15−16% годовых.

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» в своей стратегии на 2024 год назвали фонды денежного рынка одним из самых интересных инструментов на следующий год, при этом на горизонте ближайших месяцев покупка их паев остается наиболее привлекательной альтернативой для инвесторов. По прогнозам аналитиков, фонды в первом полугодии могут дать доходность в 15,5% годовых (или 7,7% за полгода).

«По фондам денежного рынка ставка меняется автоматически вслед за ставкой ЦБ — это делает их доходнее и удобнее, чем даже банковские депозиты и накопительные счета. При росте ключевой ставки фонды денежного рынка позволяют получать процентный доход, не испытывая просадку по своему портфелю», — описали в брокерской компании преимущества этого инструмента.



Облигации

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что сейчас кривая ОФЗ «оторвана от реальности» и при ключевой ставке ЦБ в 16% она торгуется в диапазоне 12−13%. По мнению эксперта, это означает, что инвесторы уже закладывают цикл снижения ключевой ставки в следующем году. В базовом сценарии аналитик ожидает кривую ОФЗ в диапазоне 10−11% в конце 2024 года.

«Мы пока предпочитаем облигации с плавающей ставкой — более ликвидные ОФЗ-ПК с текущим купоном 15% или более доходные корпоративные флоатеры с текущим купоном 16−17%. После повышения ключевой ставки до 16% текущий купон по корпоративным флоатерам возрастет до 17−18%», — подчеркивает Васильев.

Облигация с переменным купонным доходом, называемая также флоутер/флоатер (от англ. float — «плыть»), имеет переменную ставку купонного процента, который изменяется в зависимости от определенного показателя. Например, плавающая ставка может быть привязана к инфляции, ключевой ставке ЦБ, ставке однодневных межбанковских кредитов RUONIA, кривой бескупонной доходности ОФЗ и т. п. Чем выше ставка индикативного показателя, тем выше доходность по облигации, и наоборот. Кроме того, в плавающем купоне также может быть предусмотрена надбавка (фиксированная премия) к ставке купона. Например, ставка купона = ключевой ставке + 5 п.п.

По мере снижения инфляции в первой половине 2024 года инвесторы, склонные к большему риску, могут начать покупать длинные облигации с постоянным купоном в расчете на длинный цикл снижения ключевой ставки к нейтральному диапазону 6−7%, добавляет эксперт.

Портфельный управляющий General Invest Димитрий Резепов сокращает долю флоатеров и инструментов денежного рынка в пользу облигаций со среднесрочной дюрацией 4−6 лет.

По мнению эксперта, в условиях жесткой монетарной политики стоит воздержаться от покупки бумаг эмитентов с низким кредитным рейтингом. «Кредитные спреды, предлагаемые рынком в сегменте ниже А-, находятся ниже среднего исторического уровня, а при сохранении ставки на ограничительном уровне длительное время мы можем увидеть сложности с рефинансированием долгов подобных компаний», — подчеркивает Резепов.

Также текущее укрепление курса рубля, по мнению Резепова, может сделать более привлекательными валютные инструменты долгового рынка, в частности замещающие облигации российских компаний.



Вклады

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании «Велес Капитал» Юрий Кравченко ожидает, что в следующем году средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках будет в среднем на 200 б.п. ниже уровня ключевой ставки ЦБ. «С одной стороны, ставки по вкладам будут высокими из-за сохранения жесткой денежно-кредитной политики, с другой стороны — банки, вероятно, получат в следующем году приток ликвидности из-за запланированного всплеска бюджетных расходов, что ограничит потолок для ставок», — прогнозирует Кравченко.

Эксперт также не исключает сценария снижения ставок по депозитам и отрицательного спреда к ключевой ставке при появлении первых признаков смягчения монетарной политики.

На 16 декабря средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 10,80% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.