Всемирный банк сообщил о росте долгов других стран перед Россией

Совокупная задолженность резидентов иностранных государств перед Россией в 2022 году увеличилась на $2,3 млрд (или 8,7%) и на конец прошлого года достигла $28,9 млрд. Такие данные раскрыл Всемирный банк (ВБ) в ежегодной публикации по долговой статистике развивающихся стран (институт уже несколько десятилетий собирает эти данные у стран-должников — в норме они предоставляются их министерствами финансов и центральными банками, но источниками также выступают Банк международных расчетов и «рыночные данные»).

Согласно данным ВБ, по состоянию на конец 2022 года в общей сложности 37 государств имели непогашенную задолженность перед российскими кредиторами. Эти показатели означают задолженность любых резидентов указанных государств перед резидентами России, подлежащую погашению в любой валюте, товарах или услугах. Данными по внешним долгам Кубы и Венесуэлы ВБ не располагает.

Крупнейшими должниками перед Россией в таком широком определении на конец 2022 года были: Белоруссия — $8,24 млрд; Бангладеш — $5,86 млрд; Индия — $3,75 млрд; Египет — $1,82 млрд; Вьетнам — $1,39 млрд.

Часть долгов перед Россией, как, например, у Йемена, восходит к началу 1990-х годов. Некоторые двусторонние долги перед Россией заморожены на одной и той же отметке в базе ВБ уже много лет (например, Камбоджи — $458 млн — с 2007 года, Сирии — $525 млн — с 2011 года). Может сказываться недостаток точных данных: так, по Сирии показатели представляют собой оценки сотрудников ВБ (сама страна не предоставляет такие данные), следует из документации Всемирного банка.

Львиная доля совокупных долгов ($28 млрд) на конец 2022 года приходилась на долгосрочный долг, то есть подлежащий уплате через год или более (то есть начиная с 2024 года). С другой стороны, подавляющая часть совокупной задолженности (почти $28 млрд) представляет собой «государственные и гарантированные государством двусторонние долги, включающие кредиты от правительств (в данном случае правительства России. — РБК) и их агентств, автономных органов и официальных экспортно-кредитных агентств».

Что касается задолженности перед российскими частными кредиторами, в том числе коммерческими банками, в базе ВБ есть лишь информация о наличии такого долга на конец 2022 года со стороны дебиторов Аргентины (около $8 млн), Кот-д'Ивуара ($41 млн) и Турции ($50 млн).

В 2022 году, как следует из данных ВБ, российские кредиторы предоставили суверенным и квазисуверенным (под госгарантии) заемщикам примерно $4,26 млрд, в том числе: $1,5 млрд — Бангладеш; $1,3 млрд — Белоруссии; $867 млн — Египту; $505 млн — Индии; около $100 млн — Сербии, Турции и Узбекистану.

Как пишет ВБ, в составе государственного и гарантированного государством долга Бангладеш 8% обеспечивает Россия. Для Белоруссии эта доля составляет 43%, Индии — 2%, Сербии — 4%, Сомали — 15%, Сирии — 15%, Вьетнама — 3%, Йемена — 18%. Хотя белорусские резиденты получили в долг $1,3 млрд в 2022 году, в том же периоде они погасили $1,6 млрд, вследствие чего их общая задолженность перед Россией снизилась (с почти $8,5 млрд до $8,24 млрд).

Какие данные по межгосударственным долгам раскрывает Россия

Минфин России традиционно не раскрывает данные по конкретным странам-дебиторам. Банк России последний раз публиковал информацию о задолженности нерезидентов перед российскими органами государственного управления по состоянию на 1 января 2022 года — она оценивалась тогда примерно в $49 млрд. РБК направил запрос в Минфин.

Как сообщал РБК в 2021 году, Россия занимала пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран. Безоговорочным лидером является Китай. Как пишет Всемирный банк в свежем докладе, по итогам 2022 года суверенные и квазисуверенные заемщики из стран с низким и средним уровнем дохода были должны Китаю $180 млрд. Причем эта сумма не включает в себя обязательства России, «которые могут быть значительными», указывает ВБ. Большинство таких долгов относятся к крупным совместным инфраструктурным проектам или участию Китая в разработке природных ресурсов в других странах (таких как Ангола, Пакистан и т. д. ).

В 2022 году российские власти предоставили межгосударственных кредитов на 345,5 млрд руб. (эквивалент $4,84 млрд), сообщал РБК со ссылкой на официальную статистику об исполнении бюджета за тот год. Из них 235 млрд руб. были направлены на финансирование проектов в области атомной энергетики, почти 64 млрд — на исполнение обязательств России по перечислению финансовых кредитов в рамках межправительственных договоренностей за 2022 год, 31,2 млрд руб. — на военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами. В основном Россия выдает так называемые экспортные кредиты, когда российские компании поставляют в другие страны товары, оказывают услуги или выполняют работы авансом.

В 2023 году Россия выдаст из федерального бюджета межгосударственных финансовых и экспортных кредитов на 431,6 млрд руб., а на 2024 год выдача запланирована на уровне 468,5 млрд руб. ($5,2 млрд). «Указанные объемы средств необходимы для завершения действующих проектов и выполнения Российской Федерацией принятых обязательств в рамках действующих межправительственных договоренностей, а также в целях оказания государственной финансовой поддержки экспорта промышленной продукции в отраслях, где сохраняется высокий уровень конкурентоспособности отечественной продукции», — отмечало правительство в пояснительной записке к проекту бюджета.

Приращение двустороннего кредита имеет два направления — либо это инвестиционные проекты, которые реализуются в зарубежных странах, и под них оформляются соответствующие кредиты, или финансирование внешнеэкономических поставок (экспортные кредиты), поясняет директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Эксперт напомнил, что, в частности, в Египте и Индии реализуются проекты по строительству атомных электростанций.

Двусторонние кредиты — это в основном не «живые деньги», а реализация «больших строек», подтверждает директор центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Например, строительство атомных электростанций или проекты в сфере сельского хозяйства, отмечает он.