«Сбер» повысил ставки по вкладам и счетам накануне заседания ЦБ

Сбербанк увеличил ставки по вкладам «Лучший %» до 16% и «Лучший % Лидер» до 16,5%, а также по линейкам «СберВклад» — до 14,11%, «Управляй» — до 9,73%, по накопительным счетам — до 15% годовых. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Вклад «Лучший %» можно открыть на срок от одного месяца до трех лет с минимальной суммой от 100 тысяч рублей. Максимальная ставка 16% годовых доступна по депозиту со сроком шесть месяцев при выполнении трех условий: размещаемая сумма не должна была храниться на других вкладах в «Сбере» в предыдущие три календарных месяца, у клиента должна быть оформлена подписка «СберПрайм+» и он должен быть участником зарплатного проекта. Без выполнения последних двух условий максимальная ставка составляет 14,6%.

Максимальная ставка 16,5% годовых доступна по вкладу «Лучший % Лидер» на срок шесть месяцев для клиентов с пакетом услуг «СберПервый» и подпиской «СберПрайм+». Минимальная сумма открытия вклада — от 100 тыс. рублей. Повышенная ставка по вкладу действует для «новых денег», не хранившихся в «Сбере» в предыдущие три полных месяца.

По «СберВкладу» максимальная доходность доступна 14,11% годовых при открытии депозита с капитализацией процентов на шесть месяцев при выполнении условий: при открытии онлайн с пакетом услуг «СберПремьер», есть подписка «СберПрайм+» и участник акции «Как зарплатный 2.0». Минимальная сумма открытия вклада — от 1 млн рублей.

По вкладу «Управляй+» максимальную ставку 9,73% годовых можно получить при открытии онлайн на три месяца при неснижаемом остатке — от ₽10 млн. Действует для клиентов, которые получают зарплату на карту «Сбера», и при открытии депозита с капитализацией процентов.

С 14 декабря «Сбер» повысил ставки по накопительным счетам «Ежедневный %» и «Накопительный счет Премьер» до 14% годовых на первые два месяца для клиентов, кто ранее не открывал данные счета. По счетам «Накопительный счет Лидер» — до 15% годовых. Для клиентов, которые ранее открыли данные счета, ставка также будет увеличена на 2%.

В декабре Сбербанк уже второй раз повышает ставки по сберегательным продуктам. «Сейчас отличный момент, чтобы открыть вклад с хорошей доходностью, построить планы на предстоящий год и быстрее накопить средства для их воплощения в жизнь», — прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

С 15 декабря объявили о повышении ставок еще два крупных банка:

ВТБ — по накопительному счету до 16% годовых;

Совкомбанк — по депозитам: «Зимний процент с Халвой» до 14,5% годовых и «Удобный» до 14% годовых.

На 15 декабря средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от 100 тыс. рублей составляет 10,78% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.

Указанные условия по банковским продуктам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада или накопительного счета.