Комиссию за оплату ЖКХ из-за оговорки Путина отменят для всех пенсионеров

Решение по отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ было принято в отношении льготных категорий граждан, однако после слов президента Владимира Путина во время прямой линии 14 декабря правительство распространило норму на всех пенсионеров. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с глава фракций Госдумы, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«На самом деле решение было принято в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры, как правило, это всё льготники. Но не все все-таки. Но поскольку я сказал “пенсионеров”, после этого, будем считать, что я оговорился, правительство приняло решение распространить это решение, распространить эту норму на всех пенсионеров. Польза от этих прямых линий очевидна», — сказал Путин.

В ходе прямой линии президента, совмещенной в этом году с большой пресс-конференцией, глава государства сообщил, что банки в ближайшее время перестанут брать комиссию с пенсионеров за оплату услуг ЖКХ. «Решение только что принято: комиссия пенсионерами уплачиваться не будет», — пообещал он.

В начале декабря Госдума приняла закон, по которому банки с 1 июля 2024 года не смогут взимать комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг с физических лиц, которым нужна социальная поддержка. Перечень категорий таких плательщиков должно установить правительство. Проект внесли в нижнюю палату еще в 2020 году, но его рассмотрение затянулось.