Карты «Мир» впервые заняли более половины платежного рынка России

Карты национальной платежной системы «Мир» впервые смогли занять более половины карточного рынка России в третьем квартале 2023 года, следует из информации, опубликованной Центробанком.

По итогам девяти месяцев 2023 года на «Мир» приходится 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% от всех выпущенных карт. В конце первого полугодия 2023 года эти показатели составляли 49,4 и 48,2% соответственно. Всего банки выпустили 256 млн карт «Мир».

Согласно данным ЦБ, российскими банками по итогам третьего квартала текущего года в целом было выпущено 424,9 млн карт для физических лиц. Объем операций по ним составил 44,3 млрд руб., из которых 14,4 млрд руб. приходится на оплату товаров и услуг, 21 млрд руб. — на денежные переводы, оставшиеся 8,8 млрд руб. — на снятие наличных с карт.

Доля карт «Мир» начала резко расти на фоне ухода из России в марте 2022 года международных платежных системы (МПС) Visa и Mastercard, которые занимали основную долю рынка. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, но продолжили функционировать в России, так как все операции по ним обрабатываются через Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). Тогда же, в марте прошлого года, банки зафиксировали резкий рост спроса на карты «Мир».

До марта 2022 года основную долю на рынке занимали карты МПС. Для сравнения: по итогам 2021 года на карты «Мир» приходилось 25,7% в общем объеме карточных операций и 32,5% в числе эмитированных карт. Банк России в своей стратегии развития Национальной платежной системы, которая была принята в 2021 году еще до ввода масштабных санкций, ставил цель к концу 2023 года увеличить долю карт «Мир» в общем обороте до 27−30%. По прогнозам главы НСПК Владимира Комлева, к концу 2024 года доля карт «Мир» в общем объеме карточных операций составит 70%, а в 2025 году карты Visa и Mastercard могут вовсе выйти из оборота (об этом он рассказал в интервью Frank Media).