В России число финансовых пирамид достигло исторического максимума

В Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров назвали выявленное в уходящем году число пирамид «абсолютным историческим рекордом».В общем числе нелегальных компаний и мошеннических схем доля финпирамид составила более половины, практически все они действуют в интернете (98%), добавили в Банке России. Остальная часть — нелегальные кредиторы, профучастники рынка ценных бумаг и операторы инвестплатформ, а также лжестраховщики.

Львиную долю выявленных пирамид составляют небольшие анонимные псевдоинвестиционные проекты, информация о которых распространяется через соцсети и Telegram.

«Такие схемы краткосрочны, рассчитаны на незначительный первоначальный взнос и дают возможность заработать только тем, кто успел первым войти в проект», — пояснили в Банке России.

Но не все выявленные пирамиды были внесены в список компаний с признаками нелегальной деятельности, который ведет ЦБ. В частности, по закону о персональных данных туда нельзя предоставлять сведения о физических лицах, но в правоохранительные органы и в кредитные организации такая информация передается, пояснили в пресс-службе регулятора.