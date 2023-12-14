Ставка ФРС осталась на паузе. Что будет с экономикой и ценами на нефть

ФРС вновь оставила ставку без изменений — 5,25−5,5% годовых. Это уже третье заседание подряд, по итогам которого регулятор не повышает ставку.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания назвал маловероятным дальнейший рост ставки и сообщил, что чиновники теперь обсуждают, когда можно приступить к ее снижению.

Пауэлл указал на существенный прогресс в борьбе с инфляцией. «Инфляция снизилась со своих максимумов, и это произошло без значительного роста безработицы. Это очень хорошая новость», — отметил глава ФРС.

Тем не менее Пауэлл вновь заявил о готовности ФРС пойти на дальнейшее ужесточение ДКП, если это потребуется. Он уточнил, что инфляция все еще остается слишком высокой и для ее возвращения к целевым 2% понадобится некоторое время. По словам Пауэлла, нельзя гарантировать дальнейшего успеха в этом вопросе.

Глава ФРС также сообщил о существенном замедлении экономики в четвертом квартале. «Последние данные показывают, что рост экономической активности существенно замедлился по сравнению с чрезмерными темпами, наблюдавшимися в третьем квартале. Несмотря на это, ВВП в целом вырастет примерно на 2,5% за год», — сказал Джером Пауэлл. По его словам, нет оснований полагать, что экономика США сейчас погрузилась в рецессию, но остается вероятность спада в 2024 году.

Рынок с воодушевлением воспринял итоги заседания ФРС и выступление ее председателя. Если до этого большинство трейдеров считали, что первое снижение ставки состоится в мае, то теперь с вероятностью в 65,2% рынок ждет этого уже на заседании в марте.



Что будет со ставкой дальше

Рынок уверен, что ФРС закончила самый агрессивный с 1980-х годов цикл повышения ставок. Теперь фокус внимания участников торгов сместился ко времени, когда ставка в США начнет падать.

Руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что к концу 2024 года ставка в США может упасть до 4−4,25%. Аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова также не исключила, что при умеренно позитивном сценарии к концу следующего года ставка ФРС приблизится к 4%, а при быстром ослаблении инфляции, возможно, уйдет ниже этого уровня.

Евгений Локтюхов среди факторов в пользу снижения ставки в следующем году выделил поступательное замедление инфляции, а также все более явные признаки некоторого охлаждения экономики и рынка труда. Эксперт ожидает, что первое снижение ставки произойдет в конце весны — начале лета. Но Локтюхов предположил, что несмотря на формирование условий для смягчения ДКП, представители ФРС не уверены в устойчивости тренда на торможение инфляции и поэтому могут несколько затянуть с первым снижением.

Такое же предостережение дал и инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин.

«Они [чиновники ФРС] просто оценивают поступающие макроданные. Если данные будут сигнализировать об ухудшении ситуации, чиновники “зашевелятся”, если все будет хорошо, можно будет еще подержать ставку на текущих отметках», — считает он.

Но стратег опасается рисков того, что ФРС может ошибаться и «передержать» ставку на высоком уровнем дольше, чем необходимо. По мнению Веревкина, точно так же регулятор ошибся в 2020—2021 году, когда, невзирая на поступающие негативные сигналы, заливал финансовую систему ликвидностью. «Ошиблись один раз, могут ошибиться еще», — считает эксперт.



Могут ли высокие ставки привести к рецессии

Опрошенные эксперты разделились во мнении относительно того, будет ли в США рецессия на фоне высоких ставок или нет. По словам Елены Кожуховой, в 2023 году экономика США выглядит более стабильной, чем европейская, поэтому рецессия в ближайшие месяцы не является базовым сценарием. Аналитик «Велес Капитал» считает весьма вероятным, что переход к смягчению ДКП произойдет в условиях сдержанного замедления роста американской экономики, а не рецессии.

Чуть более осторожно на перспективы США смотрит Евгений Локтюхов. Он ожидает, что в ближайшие кварталы экономики страны перейдет к фазе стагнации или умеренной рецессии.

Между тем Павел Веревкин полагает, что высокая ставка еще не в полной мере смогла оказать свое влияние на американскую экономику. Стратег «Алор Брокер» предупредил, что риски глобальной рецессии никуда не ушли — спад может случиться во втором квартале 2024 года.



Что с ценами на нефть

ФРС ставит своей целью вернуть инфляцию к 2%. В ноябре индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,1% месяц к месяцу, при том что аналитики ожидали нулевой рост, как это было в октябре. Год к году CPI прибавил 3,1%, что совпало с прогнозами.

Данные по индексу потребительских цен укрепили рынок во мнении, что Федрезерв не будет спешить со снижением ставки. В SPI Asset Management указали, что устойчивая базовая инфляция уменьшает шансы на снижение ставки в первом квартале, что вновь поднимает вопрос о возможности наступления рецессии в США. Спад в крупнейшей экономике мира, в свою очередь, может ударить по ценам на нефть. После выхода отчета по индексу потребительских цен в ноябре стоимость Brent впервые с конца июня упала ниже $73 за баррель.

По оценкам Евгения Локтюхова, сценарий стагнации экономик США и Европы на фоне высоких ставок предполагает, что среднемесячные цены на нефть Brent будут находиться в зоне $70−80 за баррель в первом полугодии, а последующем котировки вернутся к $85−90 за баррель. Сценарий умеренной рецессии может уронить цены на нефть ниже — до $60−65 за баррель. Впрочем, вряд ли такая ситуация продлится долго, полагает Локтюхов.

«Еще одним риском для товарных рынков в целом и нефтяного в частности, могут выступить ухудшение состояние финансового сектора. Тут в зоне повышенного риска опять-таки небольшие банки США и европейские финансовые учреждения — качество их кредитных портфелей в условиях высоких ставок вызывает вопросы», — обратил внимание он. Но эксперт ПСБ указал, что в базовом сценарии, если ведущие ЦБ не будут затягивать со смягчением ДКП, вероятность финансовых потрясений в 2024 году, с активным уходом от риска и закрытием позиций на фондовых рынках, выглядит невысокой.

По мнению Елены Кожуховой, перспектива снижения процентных ставок ФРС в следующем году — при прочих равных — может способствовать постепенному восстановлению цен на нефть и в среднем удерживать котировки Brent выше $70 за баррель.

Опрошенные эксперты также указали на большое влияние Китая на динамику цен на нефть.

«Высокие ставки ФРС и ЕЦБ существенно замедляют восстановление китайской экономики после короновирусных ограничений. Без полноценного перезапуска китайской экономики (главного импортера нефти) нефтяной рынок будет оставаться под серьезным давлением», — считает Павел Веревкин.