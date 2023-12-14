СМИ: сооснователь «Яндекса» Волож пытается добиться снятия санкций в ЕС

Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре он попрощался с « Яндексом » в новогоднем обращении к сотрудникам. Позже представители Воложа распространили его заявление, в котором он сообщил, что с 2014 года не живет в России, а его история с «Яндексом» закончена.

По словам одного из его адвокатов, сейчас Волож не является крупным акционером «Яндекса», поскольку не имеет права собственности и какого-либо контроля над компанией, а также ранее передал свою долю в размере 8,6% независимому доверительному управляющему. Тем не менее, в европейском суде эти аргументы отвергли, поскольку Волож якобы был и остается ведущим бизнесменом, участвующим в российской экономике.