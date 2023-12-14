01:16 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: сооснователь «Яндекса» Волож пытается добиться снятия санкций в ЕС

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Один из основателей и бывший гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож пытается добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на адвокатов Воложа.

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Источник: РИА "Новости"

Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре он попрощался с «Яндексом» в новогоднем обращении к сотрудникам. Позже представители Воложа распространили его заявление, в котором он сообщил, что с 2014 года не живет в России, а его история с «Яндексом» закончена.

«Сооснователь Яндекса пытается добиться отмены санкций», — говорится в сообщении агентства.

По словам одного из его адвокатов, сейчас Волож не является крупным акционером «Яндекса», поскольку не имеет права собственности и какого-либо контроля над компанией, а также ранее передал свою долю в размере 8,6% независимому доверительному управляющему. Тем не менее, в европейском суде эти аргументы отвергли, поскольку Волож якобы был и остается ведущим бизнесменом, участвующим в российской экономике.

В сентябре агентство сообщало, что Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций ЕС, а останется в списке как минимум на следующие полгода.

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