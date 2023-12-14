Банки планируют заранее убрать комиссии на переводы самому себе

Госдума приняла законопроект о бесплатных перечислениях для граждан между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц в июле этого года. Новые правила для финорганизаций вступят в силу с 1 мая 2024-го. Они будут касаться транзакций через систему быстрых платежей и по реквизитам.

В Абсолют банке планируют отменить комиссии за переводы самому себе в марте-апреле 2024-го, сообщил директор департамента розничных продуктов Виталий Костюкевич. Возможность убрать комиссию до 1 мая прорабатывают также в Почта банке. Там планируют заранее сделать перечисления самому себе в другую кредитную организацию бесплатными только по СБП. Однако не исключили, что перестанут взимать деньги и по другим типам переводов.