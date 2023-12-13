В Венесуэле крупнейший банк-эквайер начал прием карт «Мир»

«Платежная система “Мир” сообщает о начале приема российских платежных карт в pos-терминалах крупнейшего банка-эквайрера Венесуэлы — Banco de Venezuela», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь, к приему карт подготовлены торгово-сервисные предприятия в наиболее популярных у туристов районах, таких как столичный округ и штаты Нуэва-Эспарта, состоящий из островов Маргарита, Коче и Кубагуа, а также Боливар.

Таким образом, теперь туристы из России могут расплатиться картами «Мир» в магазинах, отелях, ресторанах и других предприятиях, которые обслуживает Banco de Venezuela, делает вывод пресс-служба.

Платежная система также обещает, что количество банков-партнеров платежной системы «Мир» в Венесуэле и география приёма карт продолжит расширяться.