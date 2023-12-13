Сбербанк повысил ставки по вкладам до 15−15,5% годовых

Сбербанк увеличил ставки по вкладам «Лучший %» до 15% годовых и «Лучший % Лидер» до 15,5% годовых. Новые условия размещены на сайте кредитной организации, выяснили «РБК Инвестиции».

Вклад «Лучший %» можно открыть на срок от одного месяца до трех лет с минимальной суммой от ₽100 тыс. Максимальная ставка 15% годовых доступна по депозиту со сроком шесть месяцев при выполнении трех условий: размещаемая сумма не должна была храниться на других вкладах в «Сбере» в предыдущие три календарных месяца, у клиента должна быть оформлена подписка «СберПрайм+» и он должен быть участником зарплатного проекта. Без выполнения последних двух условий максимальная ставка составляет 13,6%.

Максимальная ставка 15,5% годовых доступна по вкладу «Лучший % Лидер» на срок шесть месяцев для клиентов с пакетом услуг «СберПервый» и подпиской «СберПрайм+». Минимальная сумма открытия вклада — от ₽100 тыс. Повышенная ставка по вкладу действует для «новых денег», не хранившихся в «Сбере» в предыдущие три полных месяца.

Проценты по вкладам начисляются в конце срока.

Согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», темпы роста ставок по вкладам ускорились в преддверии решения Банка России о размере ключевой ставки. Так, за прошедшую неделю с 4 по 11 декабря ставки изменили 16 банков из топ-50, из них восемь банков входят в топ-20 крупнейших банков.

Растет в основном доходность по краткосрочным депозитам на три и шесть месяцев, ставки по годовым вкладам остались на месте. Максимальные ставки в топ-20 банков превысили 17% годовых — доходность значительно выше текущего значения ключевой предлагают уже четыре крупных банка, сообщают аналитики.

С 4 по 11 декабря в топ-50 банков по вкладам от 100 тыс. рублей предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:

— на три месяца: 13,19% (+0,22 п.п. по сравнению с показателем неделей ранее);

— на шесть месяцев: 13,5% (+0,15 п.п.);

— на год: 12,46% (+0,02 п.п.).

На 13 декабря средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от 100 тыс. рублей составляет 10,76% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.

Указанные условия по банковским продуктам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада или накопительного счета.