Правительство обнулит ввозную пошлину на яйца

Правительственная подкомиссия поддержала освобождение от уплаты пошлины на ввоз куриных яиц, протокол утвердил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, говорится в сообщении правительства, поступившем в РБК.

С 1 января по 30 июня 2024 года будет действовать тарифная льгота для ввозимых в Россию яиц из списка дружественных стран.

«Решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения», — говорится в решении подкомиссии. Евразийская экономическая комиссия также поддержала эту инициативу.

Ставки пошлин устанавливаются постановлением правительства.

Подкомиссия поддержала предложение продлить еще на два года действие нулевой ставки ввозной пошлины в отношении терефталевой кислоты и ее солей. Эти вещества используются в том числе в производстве пищевой пленки и одноразовой посуды.

Сейчас размер импортной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции.

В Минсельхозе назвали решение обнулить импортные пошлины на куриное яйцо оперативной мерой, нацеленной на насыщение внутреннего рынка товаром. Власти ведут переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции: до конца недели ожидаются первые поставки в страну яиц из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции.