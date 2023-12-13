09:07 (мск), источник: © РИА Новости

Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Рубль переходит к легкому укреплению: юань опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря, доллар опять дешевле 90 рублей, следует из данных Московской биржи.

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Источник: Reuters

Курс доллара расчетами «завтра» на 8.29 мск теряет 9 копеек, до 89,91 рубля, юаня — 5 копеек, до 12,49 рубля, курс евро — 19 копеек, до 97,04 рубля.

С утра доллар максимально поднимался до 90,2 рубля, евро — до 97,32 рубля, юань — до 12,54 рубля.

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