Госкомпании обяжут делиться бюджетами с IT-разработчиками

По мнению разработчиков рекомендаций, эти меры позволят поддержать российскую IT-отрасль: приток средств в нее будет измеряться «сотнями миллиардов рублей». Но Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения (ПО) и оборудования с этими доводами не согласилась.

«Установление доли расходов организаций на информационные технологии, связанные с привлечением специализированных российских компаний, не аффилированных с заказчиком не менее 70% считаем нецелесообразным», — говорится в письме ассоциации члену совета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артему Шейкину.

Госкорпорации используют решения, разрабатываемые собственными силами, из-за отсутствия аналогов на рынке, отмечается в этом обращении. Соответственно, модернизация и сопровождение этих решений осуществляется аффилированными с заказчиком организациями, говорится в нем. В своем письме организация просит сенатора рассмотреть свою позицию по поводу методических рекомендаций и, по возможности, представить ее правительству.