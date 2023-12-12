Цена нефти Brent упала ниже $73 впервые с конца июня

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 4,16%, до $68,35 за баррель.

Причиной падения цен на нефть стали данные о росте потребительских цен в США за ноябрь, как сообщает Reuters. С учетом этих данных можно предположить, что Федеральная резервная система США вряд ли снизит процентные ставки в начале следующего года. Дополнительное давление на стоимость нефти оказывают опасения избыточного предложения и замедления спроса.

Нефть переживает самое длительное недельное падение с 2018 года, потеряв около 20% со своего пика в конце сентября, как указывает Bloomberg. Прогнозы о замедлении роста потребления в Китае и сохраняющиеся риски рецессии в США формируют неблагоприятные перспективы для спроса на нефть в первом квартале.

В условиях неуверенности в перспективах спроса в крупнейших мировых экономиках цены на нефть не находят факторов для роста. Они приближаются к ключевым долгосрочным уровням поддержки: $71,50 и $67 за баррель, которые ранее предотвратили их резкое падение в середине года. Об этом сообщила аналитик компании «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Сегодня Министерство энергетики США также понизило прогнозы на 2024 год по ценам на нефть и природный газ в своем отчете. Ожидается, что средняя цена на нефть марки Brent в 2024 году составит $82,57 за баррель, что на 11,4% меньше, чем предполагалось в ноябрьском отчете. Прогноз по нефти марки West Texas Intermediate также снижен на 12,5%, до $78,07 за баррель. Цены на природный газ в США, по прогнозам агентства, будут на уровне $2,79 за миллион британских тепловых единиц в 2024 году, что на 14,3% ниже предыдущего прогноза.