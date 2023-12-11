02:43 (мск), источник: © РИА Новости

Названы два случая, когда банк может списать деньги без согласия клиента

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Списать деньги со счета клиента банк может по решению суда или по договору, рассказал в интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

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Источник: Freepik

В первом случае нужен исполнительный лист, с которым могут обратиться приставы и граждане, если в их пользу вынесено решение о взыскании. Банк не имеет право им отказать. Иногда используют судебный приказ о взыскании, тогда исполнительный лист не нужен. Таким образом взимают штрафы, долги по ЖКХ и алиментам.

Во втором случае безакцептное списание может быть предусмотрено в договоре. Обычно банки самостоятельно списывают проценты по кредиту, плату за обслуживание и другие услуги. Если клиент против, он должен тщательно изучить договор, ведь без права на безакцептное списание некоторые услуги банк оказать не сможет, заключил Гусятников.

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