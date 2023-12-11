Названы два случая, когда банк может списать деньги без согласия клиента

В первом случае нужен исполнительный лист, с которым могут обратиться приставы и граждане, если в их пользу вынесено решение о взыскании. Банк не имеет право им отказать. Иногда используют судебный приказ о взыскании, тогда исполнительный лист не нужен. Таким образом взимают штрафы, долги по ЖКХ и алиментам.