Крупным компаниям запретят поднимать цены сразу на треть

Среди них служба называет существенное изменение спроса или предложения товаров, колебание регулируемых тарифов, цен на сырье, комплектующие, сезонные факторы и другое. Перечень товаров, которые будет отслеживать регулятор, установит правительство. Можно предположить, что это будут социально значимые продукты: мясо, молоко, яйца, хлеб, чай и другие. Причем принимать решение о необоснованном росте ФАС будет на основе данных от Минэкономразвития, сказано в проекте.

«Причиной роста цен на товары в ряде случаев служит недобросовестное поведение участников рынков, которые ведут спекулятивную политику в отношении потребителей», сказано в пояснительной записке к проекту. В ФАС «Известиям» не уточнили, когда конкретно столкнулись с таким значимым повышением цен в 2022 и 2023 годах, тем более по такой причине.