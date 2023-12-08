Банки и брокеры из дружественных стран готовятся выйти на валютные торги в РФ

«Это важно, поскольку расчеты в долларах сегодня затруднены», — уточнил управляющий директор Мосбиржи.

С июля этого года вступил в силу закон, который предусматривает возможность допуска иностранных банков и брокеров из дружественных стран к участию в валютных торгах в России. Главная его цель — увеличить количество расчетов российских участников внешнеэкономической деятельности в национальных валютах и снизить в долларах и евро. Также задача состоит в том, чтобы формировались прямые котировки нацвалют дружественных стран к рублю.

«Мы должны поддерживать те процессы, которые происходят в экономике, и в этом смысле сейчас полностью соответствуем текущим требованиям. Все новации способствуют тому, что мы будем иметь большую ликвидность в каждой из валют, чтобы обеспечить любые растущие потребности», — уточнил Владимир Крекотень в разговоре с «Известиями».

Как отмечалось в сопроводительных документах к законопроекту о допуске дружественных нерезидентов, потребность возникла из-за повышения интереса к операциям в тенге, юанях, турецких лирах, киргизских сомах, дирхамах ОАЭ, индийских рупиях и других валютах.