Путин счел неприменимым выражение «Россия — бензоколонка»

«В структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающее производство, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство», — сказал глава государства.

По словам Путина, во втором квартале 2023-го на их долю пришлось более половины — 54% роста экономики. Еще 44% пришлось на обеспечивающие отрасли — торговлю, общественное питание и другие профессиональные услуги.

И только 2%, хочу подчеркнуть, всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить. Владимир Путин президент России

При этом Путин добавил, что еще есть несколько секторов, которые не успели полностью восстановиться, среди них — деревообработка и автомобилестроение.

Впервые страной-бензоколонкой Россию назвал сенатор-республиканец Джон Маккейн после начала кризиса на Украине в 2014 году. «Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной», — сказал он тогда в интервью телеканалу CNN.

В минувшем августе то же сказал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель. Он заявил, что российская экономика слишком мала по сравнению с экономиками настоящих геополитических игроков, страна скорее представляет собой «бензоколонку, у владельца которой есть атомная бомба».

Российский лидер неоднократно опровергал такое сравнение. Так, в 2020 году он заявил, что пандемия коронавирусной инфекции показала, что Россия — государство с передовыми технологиями. А в минувшем ноябре Путин отметил, что Россия из «бензоколонки» превращается в самодостаточную и суверенную страну.