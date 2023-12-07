Минфин внес в правительство меры по «охлаждению» рынка льготной ипотеки

«Да, внесли. Вы же видели, что ипотека разогрета. Все говорят об этом. Поэтому нужно немножко принимать меры по охлаждению, с тем чтобы не было пузырей. Мы — регулятор этого рынка и должны принимать взвешенные, сбалансированные решения, чтобы рынок развивался, но без резких скачков вверх-вниз», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

Он объяснил, что данные предложения являются элементами стабилизации рынка ипотеки, чтобы «не было каких-то волатильностей в этом секторе».

В начале декабря Минфин сделал несколько предложений по изменению условий льготной ипотеки. В их числе — поднятие первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30%, сокращение максимального размера кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн до 6 млн руб., а также введение требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.

Центробанк поддержал предложение Минфина по повышению первоначального взноса по льготной ипотеке. Первоначальный взнос — важный показатель способности заемщика накапливать средства и выплачивать кредит, поэтому его повышение позволит предотвратить попадание в долговую яму, объяснили в ЦБ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил, что власти хотят предпринять такие меры, так как наблюдается «очень большой объем» выдачи ипотеки.

Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года на покупку нового жилья у застройщиков. Ставка не превышает 8%. Лимит по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга и областей составляет 12 млн руб., а для всех остальных регионов — 6 млн руб.