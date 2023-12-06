СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов по указу Путина

В письме, которое СПБ Биржа направила профучастникам, указано: «Уведомляем вас о том, что в связи с вступлением в силу указа президента Российской Федерации № 844 от 08.11.2023 “О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг” (далее — указ) “СПБ Клирингом” принято решение о снятии с 01.12.2023 ограничений на перевод ценных бумаг между неторговыми разделами».

Также площадка сообщила, что «СПБ Клиринг» «возобновил прием и обработку всех поручений на перевод ценных бумаг».

Президентский указ предусматривает, что сторонами обмена выступают российские инвесторы, у которых есть заблокированные активы, и инвесторы-нерезиденты, у которых есть средства на счетах типа С. Совокупная стоимость бумаг, подлежащих обмену, не может превышать ₽100 тыс. на одного инвестора. В рамках обмена нерезиденты могут на средства со счетов С выкупить у россиян их замороженные активы. Само участие в обмене будет носить добровольный характер как со стороны российских частных инвесторов, так и со стороны нерезидентов. При этом брокеры и торговые площадки не должны брать комиссию с российских частных инвесторов за такие сделки.



Что значит рассылка СПБ Биржи

В пресс-службе СПБ Биржи «РБК Инвестициям» подтвердили, что площадка готовится к выполнению указа № 844 об обмене заблокированных активов. «Это связано с подготовкой участников рынка к обмену заблокированных активов российских инвесторов на средства иностранных инвесторов со счетов типа С, предусмотренному указом президента № 844», — сказал представитель биржи.

Он также разъяснил, что у расчетного депозитария СПБ Биржи — СПБ Банка — есть два вида неторговых разделов депозитарных счетов для участников торгов, между которыми и был возобновлен перевод иностранных ценных бумаг:

Первый вид — неторговые разделы, где хранятся обособленные в 2022 году иностранные ценные бумаги, в цепочке хранения которых присутствует и НРД, и вышестоящие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream. «Именно эти бумаги участник торгов может перевести внутри НРД со счетов расчетного депозитария СПБ Банк на собственные счета в том же НРД. К депозитарным операциям для целей обмена согласно указу № 844 тариф за вывод ценных бумаг не применяется», — пояснил представитель биржи. На неторговых разделах второго вида хранятся иностранные ценные бумаги, обособленные после объявления санкций в отношении СПБ Биржи 2 ноября, в цепочке их учета и хранения присутствуют только иностранные депозитарии (за исключением Euroclear и Clearstream). «Эти ценные бумаги находятся на неторговых разделах из-за того, что вышестоящие иностранные депозитарии не исполняют поручения СПБ Биржи по операциям с ценными бумагами», — указал он.

По словам представителя СПБ Биржи, ее расчетный депозитарий с 1 декабря принимает поручения от участников торгов (брокеров) на перевод иностранных ценных бумаг только внутри НРД, вышестоящего депозитария для СПБ Банка.

«РБК Инвестиции» направили запросы в пресс-службы Банка России и Национального расчетного депозитария.



Какие активы будут разблокированы

Уведомление площадки о подготовке к обмену заблокированными активами также получила финансовая группа «Финам». Руководитель управления развития клиентского сервиса компании Дмитрий Леснов сообщил «РБК Инвестициям», что обмен коснется всех заблокированных активов российских частных инвесторов: «Тут не важно, кто и когда попал под санкции или блокировку: правительство готовит почву, чтобы иметь возможность разблокировать активы как можно большего числа инвесторов как на СПБ Бирже, так и в НРД».

Разблокировка в рамках указа № 844 коснется всех заблокированных в связи с санкциями активов российских частных инвесторов, говорил заместитель министра финансов Иван Чебесков. «Они (активы на СПБ Бирже. — “РБК Инвестиции”) подпадут под тот же указ, который подписан президентом. Я не вижу, почему они должны быть исключены из этого», — сказал Чебесков. По его словам, какой-либо разницы между активами, заблокированным весной 2022 года, и активами, заблокированными после 2 ноября (день наложения санкций на СПБ Биржу) нет. Минфин планирует работать со всеми замороженными активами по единому принципу.

В Минфине ранее сообщали, что не ведут переговоров об обмене с западными регуляторами, но в то же время надеются на первые шаги по обмену до конца 2023 года. При этом Банк России не ждет, что до конца 2023 года начнется обмен заблокированными активами, заявлял первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. «До конца года, конечно, не ждем обмен. Еще нет схемы, а потом будет долгий период, как она появится, сопряжения воли всех сторон — вначале владельцев бумаг, потом владельцев счетов типа “С” и так далее», — пояснял Чистюхин.

СПБ Биржа подпала под блокирующие американские санкции 2 ноября, с тех пор торги иностранными активами стоят на паузе. С 3 ноября возобновились операции с частью бумаг российских и квазироссийских компаний.

Площадка обособит иностранные ценные бумаги на неторговых счетах из-за ограничений на движение активов со стороны иностранных депозитариев и приостановки расчетов. Зарубежные контрагенты после ввода санкций перестали обрабатывать поручения от компаний, входящих в расчетно-клиринговую инфраструктуру СПБ Биржи, на заключение сделок и связанное с ними движение средств и ценных бумаг.