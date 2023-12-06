Переводный этап: доля рубля при расчетах с Европой достигла рекорда

Доля рубля в расчетах за экспорт из РФ в Европу достигла рекорда, выяснили «Известия». В сентябре 2023-го на нацвалюту пришлось больше половины платежей — 54%, следует из статистики ЦБ. Цифры объясняются накопленным эффектом от действия сразу нескольких факторов: требования к продаже газа за рубли, санкций против российских банков и отключения их от SWIFT, а также развитием новых торговых отношений, в том числе с Турцией.

Перекос в сторону нацвалюты — одна из важнейших причин ослабления курса, который теперь приходится регулировать нерыночными методами.

Почему растет доля рубля в торговле с Европой

Страны Европы в сентябре 2023 года при расчетах с Россией за ее экспорт в основном использовали рубль, следует из статистики Банка России. Его доля составила 53,6% (в августе была 51,5%). Валюты недружественных государств (в первую очередь доллар и евро) в таких операциях занимают 35,6%, а прочие денежные единицы — 10,8%.

Доля расчетов в рублях с Европой — рекорд по крайней мере с января 2022 года (статистика ведется только с этого периода). С тех пор показатель вырос в пять раз (с 10,7%).

Отечественная валюта заняла доминирующее положение в расчетах за российский экспорт с Европой из-за указа о том, что недружественные страны должны платить за газ в рублях, отметила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Документ был принят в апреле 2022-го.

Продажа энергоресурсов — одно из ключевых направлений внешнеэкономических сделок, согласна доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития Тамара Сафонова.

Несмотря на очевидную переориентацию географии внешнеэкономической деятельности, РФ не отказывается от сотрудничества с европейскими странами, подчеркнула доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. При этом даже появляются новые возможности для использования рубля на этом континенте.

Например, Россия активно расширяет платежи в нацвалютах с Турцией, которая сегодня находится среди лидеров в списке торговых партнеров РФ. Доля рубля в операциях с этой страной по итогам 2022 года выросла более чем в два с половиной раза, добавила эксперт.

Кроме того, за последние полгода валютные переводы в Россию и из страны стало сложно проводить из-за блокировки счетов российских банков и их отключения от системы SWIFT, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Возможность отправлять и принимать их сохранилась лишь у нескольких крупных финансовых организаций, при этом с большой комиссией, отметил он.

В каких валютах другие страны оплачивают экспорт из РФ

Хотя рубль показывает хорошие результаты в торговле с Европой, его доля в операциях со странами из других частей света в сентябре снижалась по сравнению с августом. Например, с Азией показатель сократился с 39 до 37%, с Америкой — с 21 до 20%, с Океанией — с 58 до 45%.

Это отразилось и на общей динамике: если учитывать торговлю со всеми государствами, то доля рубля в расчетах незначительно уменьшилась — с 40,9 до 40,5%. «Известия» направили запрос в ЦБ.

Изменения объясняются объемами торговли в национальных валютах, отметила Антонина Левашенко из РАНХиГС. Например, на юань приходится 75% всего российско-китайского товарооборота. РФ удобно проводить экспортные расчеты не только в рублях, но и в юанях, чтобы тут же оплачивать импортные расходы, пояснила она.

Кроме того, валюта КНР используются во внешнеторговых сделках России и с другими странами, такими как Монголия, Тайвань, Филиппины, Малайзия. Поэтому некоторое снижение доли рубля в экспортных расчетах с дружественными странами нельзя назвать маркером негативных изменений, заключила она.

Продолжат ли иностранцы оплачивать экспорт из РФ в рублях

Падающая в цене российская валюта повышает привлекательность совершения платежей именно в ней, отметил Александр Потавин из «Финам». Однако перевод расчетов за экспорт в рубли негативно сказывается на курсе из-за заметного сокращения притока в страну твердой иностранной валюты, предупредил он.

С начала 2023 года рубль планомерно ослабевал. В январе доллар стоил порядка 67 рублей, а в августе пробил отметку в 100. После этого властям пришлось вводить нерыночные методы регулирования курса: в октябре вышел указ, который обязывает отдельных российских экспортеров зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной за свою продукцию за рубежом. Благодаря этому курс укрепился: 5 декабря курс доллара был в районе 92 рублей.

В Минэке «Известиям» сообщили, что для повышения эффективности механизма расчетов в национальных валютах и дальнейшего развития рынка уже появилась возможность прямого допуска иностранных банков и брокеров из дружественных стран на организованные торги иностранными денежными единицами. Это позволяет конвертировать национальные валюты дружественных и нейтральных стран и формировать их прямые котировки к рублю.

Также в ведомстве назвали три направления для увеличения расчетов в национальных денежных единицах стран ЕАЭС: развитие в рамках союза независимых платежных инфраструктур, организованная торговля, а также активизация взаимодействия с бизнес-сообществом по вопросам расширения использования нацвалют.

Однозначно Россия будет пытаться развивать тренд на интернационализацию рубля, в том числе и с Европой, полагает Елена Воронкова из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Это обусловлено в том числе желанием избежать тех страновых и валютных рисков, с которыми РФ столкнулась в последние годы, пояснила она.

— Так, вводится новый механизм экспортной торговли российской сельскохозяйственной продукцией, предусматривающий расчеты в рублях. Очевидно, что его доля будет расти на пространстве ЕАЭС и в БРИКС, — уверена эксперт.

Продлится ли тенденция увеличения расчетов в нацвалюте, будет зависеть от того, как долго ЕС будет колебаться в вопросе, вводить эмбарго на российский газ или нет, считает Антонина Левашенко из РАНХиГС. Она напомнила: на сентябрь 2023 года от закупок топлива из РФ в индивидуальном порядке отказались только шесть стран из 27 государств — членов союза.