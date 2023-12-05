«Руспродсоюз» отметил рост цен на российское шампанское за год в 6,25%

Как уточняется, в Москве шампанское стоит 541,6 рубля, а в Санкт-Петербурге его покупка обойдется в 520,6 рубля. Дороже всего один из главных атрибутов Нового года стоит на Чукотке, где в Анадыре за него придется заплатить 757,2 рубля.

Самое дешевое шампанское можно купить в Югре: в городе Белоярский одна бутылка стоит 310,9 рубля.

В Калининградской области в среднем шампанское стоит 465,5 рубля, в Краснодарском крае — 533,2 рубля, в Красноярском — 497,2 рубля. В Челябинской области шампанское в среднем обойдется в 399,6 рубля, в Татарстане — в 367,4 рубля.

Как полагает зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, в преддверии Нового года цены на шампанское вряд ли поднимутся.

«В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объемах продаж. Более того, большинство сезонных категорий в преддверии новогодних праздников реализуется по скидкам и акциям», — сказал эксперт.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год подорожала на 9,17%. Тогда Леонов отметил, что семья из четырех человек может потратить на праздничный стол около 5,5 тыс. рублей. В 2022-м сумма составляла 4994 рубля.