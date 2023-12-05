Мосбиржа раскрыла частоту одобрений по разблокировке активов на Западе

Только двоим участникам профессионального рынка (к ним относятся брокеры, управляющие компании, депозитарии) удалось получить лицензии на разблокировку замороженных международными депозитариями Euroclear и Clearstream активов клиентов, сказал журналистам представитель группы Московской биржи. При этом ни одной заявки на разблокировку собственных активов участников удовлетворено не было, уточнил он.

«Какое-то количество участников, частных инвесторов получили эти лицензии, но по нашим опросам — Клуба защиты прав инвесторов — 24 профучастника подали на разблокировку собственных активов. Результат — ноль [полученных лицензий]. И 27 подали на разблокировку клиентских активов — в результате две лицензии получены, сейчас мы работаем над тем, как это запроцессить», — отметил представитель биржи. Кто конкретно получил одобрение европейских регуляторов, он не раскрыл.

При этом процесс обработки заявок еще идет, и две полученные лицензии нельзя назвать итогом этой работы, добавил представитель биржи:

Дело в том, что скорость обработки лицензий не очень высокая из-за крайне малого ресурса, который был выделен на процесс. И явно какое-то количество лицензий просто не было финализировано.

Ранее о получении коллективной лицензии сообщали юристы компании Delcrede. По их словам, лицензию получила «одна крупная УК», она распространяется на активы 250 клиентов общей стоимостью около $33 млн, которые учитываются в Euroclear, писал «Коммерсантъ».

Юристы, работающие над разблокировкой активов в Европе, оценивали количество полученных лицензий в «несколько десятков». При этом число поданных заявок, по их словам, исчисляется тысячами. Чаще всего регуляторы ЕС давали индивидуальные лицензии частным инвесторам с европейским ВНЖ. Коллективные заявки, по данным юристов, практически не удовлетворялись.

В июне 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД), участвующий в цепочке учета активов российских инвесторов, попал под санкции ЕС. Это привело к окончательному разрыву отношений с ним со стороны западных депозитариев — Euroclear и Clearstream. В результате оказались заблокированы иностранные ценные бумаги, принадлежащие российским институциональным и частным инвесторам, а также все выплаты по ним. По оценке Банка России, под блокировку попали активы на общую сумму около 5,7 трлн руб., примерно 20% этой суммы — активы физлиц.

Порядок санкций ЕС предусматривал возможность разблокировки активов после получения генеральных лицензий от европейских регуляторов. В декабре 2022 года НРД получил такие лицензии от Euroclear и Clearstream. После этого частные и институциональные инвесторы получили право подать индивидуальные и коллективные заявки на разблокировку активов.