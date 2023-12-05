Курс евро превысил ₽100 впервые с 26 октября

Курс евро (EUR/RUB) вырос на ₽1,52, или 1,55%, поднявшись до ₽100,02, свидетельствуют данные на Московской бирже по состоянию на 16:46 мск. Евро к рублю торгуется на уровне ₽100 впервые почти за полтора месяца, в предыдущий раз такое было 26 октября.

Курс пары USD/RUB на торгах Московской биржи прибавил ₽1,33, или 1,47%, поднявшись до ₽92,26.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, рубль слабеет из-за завершения налогового периода в стране, в результате чего с рынка ушло дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. При этом спрос на валюту увеличивается из-за традиционного для конца года всплеска расходов государственного и частного секторов, добавил эксперт.

Помимо прочего, рубль испытывает давление из-за внешних условий, полагает аналитик «Велес Капитал» Юрий Кравченко. «Так, стоимость нефти марки Brent опускалась в середине понедельника до двухнедельного минимума в $77,5 за баррель, а доллар в утренние часы заметно укреплялся к корзине основных мировых валют. Более ощутимое ослабление рубля, по-видимому, сдерживается механизмом обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Это обеспечивает рынок дополнительной валютной ликвидностью в неналоговый период», — говорит он. Инвесторы не слишком верят в то, что решения ОПЕК+ будут полностью реализованы в первом квартале 2024 года, поэтому нефтяные цены заметно снизились, отметил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Эксперты не ждут существенного ослабления рубля. По словам аналитика УК «Первая» Ивана Капустянского, это связано с тем, что сохраняются стратегические факторы поддержки российской валюты. «Также появляются новые: в конце ноября Банк России принял решение начать зеркалировать расходы бюджета 2023 года сверх бюджетного правила», — говорит он.

Дмитрий Бабин добавил, что рост ключевых валют к рублю сегодня не столь устойчив, как в предыдущие несколько сессий. По его словам, российские компании вынуждены более равномерно распределять продажи экспортной выручки из-за ужесточения правил валютного регулирования. Указ об обязательной продаже валютной выручки для крупных экспортеров в середине октября подписал президент России Владимир Путин.