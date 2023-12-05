Курс доллара превысил ₽92 впервые с 13 ноября

Курс доллара вырос на 1,22%, или ₽1,11, поднявшись до отметки ₽92,04, свидетельствуют данные Московской биржи на 15:35 мск. Курс пары USD/RUB превысил уровень ₽92 впервые за три недели, в предыдущий раз такое было 13 ноября 2023 года.

Курс евро (EUR/RUB) прибавил 1,14% или ₽1,12, поднявшись до ₽99,62.

Доллар продолжает восстанавливать свои позиции с начала недели. Американская валюта закрепилась выше ₽90 в конце прошлой недели, а утром понедельника, 4 декабря, была близка на максимуме к значению ₽90,8. Ближе к вечеру доллар преодолел отметку в ₽91, что произошло впервые с середины ноября.

Рубль испытывает давление в связи с сокращением предложения валюты на рынке, а также из-за внешних условий, полагает аналитик «Велес Капитал» Юрий Кравченко. «Так, стоимость нефти марки Brent опускалась в середине понедельника до двухнедельного минимума в $77,5 за баррель, а доллар в утренние часы заметно укреплялся к корзине основных мировых валют. Более ощутимое ослабление рубля, по-видимому, сдерживается механизмом обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Это обеспечивает рынок дополнительной валютной ликвидностью в неналоговый период», — говорит эксперт. Кравченко ожидает, что в ближайшую неделю пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне ₽90−92,5. Он полагает, что американская валюта сдержанно продолжит восстанавливать позиции.

Аналитик УК «Первая» Иван Капустянский отмечает, что индекс доллара (DXY) укрепился в пределах 0,2% по отношению к корзине ключевых мировых валют. По его мнению, помимо прочего, против рубля играет сезонный фактор — новогодние праздники. В этот период спрос на валюту со стороны импортеров и туристов возрастает.

Впрочем, значительного ослабления рубля Капустянский не ожидает. «Стратегические факторы поддержки сохраняются. Также появляются новые: в конце ноября Банк России принял решение начать зеркалировать расходы бюджета 2023 года сверх бюджетного правила. Это говорит о том, что регулятор будет продавать больше иностранной валюты, что окажет поддержку национальной», — рассуждает эксперт.

В «МКБ Инвестиции» также считают, что рубль переживает временные колебания. По мнению их аналитиков, у ЦБ и Минфина есть достаточно способов вернуть валюту к диапазону ₽85−90 за доллар.

Рубль слабел по отношению к американской валюте с декабря 2022 года по середину октября 2023 года. Власти приняли меры, чтобы не допустить дальнейшего ослабления рубля. Так 11 октября президент России подписал указ, который обязывает часть экспортеров продавать валютную выручку. На следующее утро уже в первую минуту торгов курс доллара потерял ₽4 в абсолютном выражении. В последующие дни курс доллара постепенно снижался и к середине ноября опустился ниже ₽90.

Что касается цен на нефть, то они, согласно аналитикам RBC Capital Markets LLC, вероятно, будут испытывать нестабильность и могут не иметь четкого направления. Это будет происходить до тех пор, пока рынок не получит конкретные данные о добровольных сокращениях производства от ОПЕК+, которые начнут действовать со следующего месяца.