Эксперты заявили о провале нефтяных санкций против России

За год с введения западными странами потолка цен на российскую нефть ($60 за баррель) Москва недополучила от экспорта около €34 млрд, что эквивалентно 14% годового дохода, или сумме прибыли за два месяца. К такому выводу пришли эксперты финляндского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA.

Потери достигли максимума в 26% в первом квартале года — €180 млн ежедневно, но ко второй половине 2023-го усилия были фактически «сведены на нет» из-за неспособности обеспечить соблюдение, усиление и постоянный мониторинг предельной стоимости нефти, а также продажей Россией нефти по ценам, превышающим ограничение.

Кроме того, сказалась и «лазейка в нефтепереработке», позволяющая Индии и другим странам закупать огромные объемы российской нефти, перерабатывать ее и поставлять без ограничений — в том числе в Евросоюз. Индия нарастила закупки российской нефти на 134% за последний год, что составляет примерно половину всего морского нефтяного экспорта из России, напоминает Politico, и в то же время резко вырос индийский экспорт топлива в Евросоюз.

«Потери доходов сократились до €50 млн в день во втором и третьем кварталах, а затем восстановились до €90 млн в день в последнем квартале года», — указывают аналитики.

Трейдеры зачастую игнорируют потолок цен, из-за чего нефть продается примерно по $70 за баррель, а около 48% российской нефти все равно перевозят на танкерах, принадлежащих или застрахованных в странах G7 и Евросоюза. Ценовой потолок должен был применяться к этим танкерам, отмечает Politico, но в действительности только немногие операторы столкнулись с последствиями ограничений.

«Эти выводы не удивляют — ограничение цен на нефть было разработано довольно хорошо, но самой слабой частью всегда было обеспечение соблюдения [санкций]», — заявил изданию экономический советник президента Украины Олег Устенко. Он отметил, что после введения нефтяных санкций год назад на российском рынке «была почти паника», доходы упали. «Но они пытались найти все доступные лазейки, и в конце концов они их нашли», — признал Устенко.

Незначительное влияние нефтяных ограничений вызывает разочарование, согласился источник Politico среди европейских дипломатов. Он предложил использовать результаты этого анализа, чтобы «закрыть лазейки, предотвратить обход, помня при этом, что [санкции] никогда не будут на 100% непреодолимыми».

Кремль признавал, что после введения международных санкций существовала угроза обвала экономики России из-за «беспрецедентного груза» ограничений, «пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы». «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — подчеркивал представитель президента Дмитрий Песков. Он считает, что санкционный потенциал Запада оказался «фактически исчерпан».