За чем следить инвестору на этой неделе

В понедельник, 4 сентября, выйдет отчетность за III квартал 2023-го от АФК «Система», сказала портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова. Мосбиржа в тот же день опубликует данные об оборотах за ноябрь, и это может повлиять на стоимость бумаг самой площадки.

5 декабря акционеры «Лукойла» на общем собрании рассмотрят вопрос об утверждении промежуточных дивидендов, добавила она. Ожидается, что их размер составит 447 рублей за бумагу, уточнил инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Алексей Калинин.

На следующий день, по его словам, «Сбер» проведет День инвестора. Компания представит новую трехлетнюю стратегию развития и результаты исполнения прежней. Это особенно интересно в свете недавних комментариев министра финансов Антона Силуанова, который на днях заявил, что «большие сверхдоходы у банков, в первую очередь Сбербанка, мы можем забрать через повышенные дивиденды, которые они заплатят в следующем году».

В четверг на внеочередном общем собрании совета акционеров (ВОСА) «Ноникеля» также объявят решение о дивидендах компании, добавил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

8 декабря пройдет внеочередное собрание акционеров Polymetal, на котором должны рассмотреть предложение по обмену акций компании, находящихся в НРД, на бумаги компании, имеющие листинг на бирже Международного финансового центра Астаны (Казахстан), добавили в ФГ «Финам».

Кроме того, в пятницу опубликуют данные по инфляции в РФ за ноябрь, что даст инвесторам больше понимания относительно решения ЦБ по ключевой ставке в середине декабря. Также в этот день будет отчет по рынку труда США за ноябрь.

Можно предположить, что на следующей неделе курсы доллара, евро и юаня к рублю будут колебаться в диапазонах 87−92, 95−100 и 12,00−12,75 соответственно, спрогнозировал экономист Константин Церазов.