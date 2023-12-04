Раскрыто, сколько отберет банк, если закрыть вклад досрочно

Он приводит пример: если вклад клиента 500 тысяч рублей на год под 12% годовых, то за 11 месяцев начисляется 55 тысяч рублей дохода. Но если снять деньги, не дождавшись окончания срока действия, их пересчитают под 0,01% годовых. В итоге клиент заработаете всего 46 рублей.

«Таким образом, вкладчик ничего не теряет, кроме суммы процентов, на которую надеялся, но и фактически не зарабатывает», — пояснил эксперт.