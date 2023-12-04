Раскрыто, сколько отберет банк, если закрыть вклад досрочно

Он приводит пример: если вклад клиента 500 тысяч рублей на год под 12% годовых, то за 11 месяцев начисляется 55 тысяч рублей дохода. Но если снять деньги, не дождавшись окончания срока действия, их пересчитают под 0,01% годовых. В итоге клиент заработаете всего 46 рублей.
«Таким образом, вкладчик ничего не теряет, кроме суммы процентов, на которую надеялся, но и фактически не зарабатывает», — пояснил эксперт.
Однако некоторые банки забирают лишь часть прибыли — при условии, что деньги лежали на счете больше половины срока. Вкладчику могут оставить от половины до двух третей набежавших процентов по вкладу. Чтобы это понимать, нужно заранее читать условия досрочного погашения в договоре, заключил Родин.