Акции Virgin Galactic рухнули на отказе Брэнсона от инвестиций в компанию

Акции американской космической компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона обвалились на 15,74% на премаркете, опустившись до $1,98 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 14:47 мск.

Миллиардер Ричард Брэнсон (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) исключил возможность дополнительных инвестиций в космическую компанию Virgin Galactic. Об этом он заявил газете The Financial Times. У его бизнес-империи нет «глубоких карманов» для этого, сообщил британский предприниматель.

«У нас нет больших финансовых ресурсов после COVID, и у Virgin Galactic $1 млрд или около того. Я думаю, что у него [проекта Virgin Galactic] должно быть достаточно средств, чтобы выполнять свою работу самостоятельно», — заявил он.

Ричард Брэнсон исключил дальнейшие инвестиции в Virgin Galactic.

В ноябре Virgin Galactic объявила о сокращении рабочих мест и приостановке коммерческих рейсов на 18 месяцев со следующего года. Эти меры направлены на экономию средств, необходимых для разработки нового космического корабля Delta, который сможет перевозить больше пассажиров и повысить частоту полетов по сравнению с действующим кораблем Unity.

В апреле другая компания Брэнсона Virgin Orbit, которая занимается запуском малых спутников, объявила о банкротстве, а в мае прекратила свою деятельность. Компания продала с аукциона свои основные активы чуть более чем за $36 млн.

Virgin Galactic была основана Брэнсоном в 2004 году. Она специализируется на туристических космических полетах. Virgin Galactic дебютировала на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2019 году.

Летом 2021 года миллиардер на космолете Virgin Galactic совершил суборбитальный полет на девять дней раньше своего конкурента — основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса. Летом 2023 года Virgin Galactic совершила первый коммерческий полет к границам космоса на корабле VSS Unity. Билеты за $250 тыс. на будущие полеты в космос уже купили 900 человек, среди них Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо и Эштон Кутчер.

Одним из крупнейших акционеров Virgin Galactic остается основанный британским бизнесменом конгломерат Virgin Group, несмотря на то что в 2020 и 2021 годах группа продала акции на сумму более $1 млрд и уменьшила свою долю до 7,7%, сообщила FT.