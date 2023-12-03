«Газпромбанк Инвестиции» назвали лучшие акции для покупки в декабре

Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» выбрали наиболее привлекательные дивидендные акции для покупки в декабре 2023 года. В подборку лучших бумаг месяца вошли акции нефтяных компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также бумаги ретейлера «Магнит».

«Газпром нефть»

«Газпром нефть» (SIBN) — одна из крупнейших и быстрорастущих нефтегазовых компаний, которая занимается разведкой, разработкой, добычей и продажей нефти и газа, а также производством и сбытом нефтепродуктов. «Газпром нефть» обогнала по капитализации «Газпром», который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании.

Кроме того, нефтяная компания запланировала щедрые перечисления акционерам. Она объявила промежуточные дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере ₽82,94 на акцию. Окончательное решение по дивидендам за девять месяцев примут акционеры компании на внеочередном собрании 15 декабря.

«Сургутнефтегаз»

«Сургутнефтегаз» (SNGSP) аккумулировал солидный денежный поток за первую половину 2023 года и может удивить во втором полугодии. За первую половину года нефтегазовая компания заработала владельцам привилегированных акций дивиденды в размере ₽7,8 на одну бумагу. К концу года «Сургутнефтегаз» может сгенерировать еще около ₽250 млрд по РСБУ операционной прибыли и получить порядка ₽130 млрд процентных платежей. Выплата по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» в таком случае может составить ₽5,4 за второе полугодие 2023 года, или более ₽12 на акцию за весь 2023 год.

«Магнит»

«Магнит» (MGNT) — розничная сеть по торговле продуктами питания и товарами широкого потребления. У ретейлера более 20 тыс. торговых точек в 65 регионах страны. Акции «Магнита» могут продолжить рост после выкупа бумаг у инвесторов-нерезидентов. Ранее компания объявила о выкупе акций в размере 10% уставного капитала, после чего увеличила объемы выкупа втрое, до 29,8%. Об окончании выкупа компания объявила 24 ноября. В случае погашения выкупленных ценных бумаг количество акций в обращении станет меньше, что автоматически приведет к росту прибыли и дивиденда на акцию.

Рекордная прибыль компании за девять месяцев 2023 года свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Кроме того, компания объявила дивиденды за пропущенный 2022 года после обратного выкупа акций у нерезидентов. Совет директоров ретейлера рекомендовал выплатить по итогам 2022 года дивиденды в размере ₽412,13 на акцию. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании 28 декабря.