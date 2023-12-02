Принять погашение: власти потратят на обслуживание госдолга рекордные 1,7 трлн

Госзаимствования дорожают из-за роста их объема, ключевой ставки и ослабления рубля. Появились ли риски для устойчивости казны и велик ли наш госдолг по сравнению с другими странами — в материале «Известий».

Какой госдолг у России и сколько стоит его обслуживать

Власти увеличили прогноз по расходам на обслуживание госдолга на 14%. Теперь траты на погашение планируются в размере 1,73 трлн (при общем планируемом объеме расходов казны в 29,2 трлн к концу года), сообщили «Известиям» в Минфине.

Наиболее свежая оценка этих расходов в последний раз делалась в сентябре — в пояснительной записке к бюджету на следующую трехлетку. Тогда на обслуживание госзаимствований планировалось направить 1,52 трлн. То есть ожидания этих трат выросли на 210 млрд рублей.

Планируемая сумма в 1,7 трлн рублей — довольно крупная для казны. Для сравнения: дефицит бюджета в этом году планируется на уровне 3 трлн рублей.

Впрочем, министр финансов Антон Силуанов в ноябре говорил, что недостача по итогам 2023-го будет в два раза ниже ожиданий — 1% ВВП (порядка 1,5 трлн).

По последним открытым данным, расходы казны на обслуживание госдолга РФ с января по сентябрь 2023-го составили 1,2 трлн рублей. Большая часть из них направлена на обязательства по внутренним заимствованиям — 1,1 трлн, а на внешние — только 114 млрд ($1,4 млрд). Об этом говорится в ноябрьском докладе Счетной палаты (СП) об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2023-го («Известия» его изучили).

СП подчеркивает: доля трат на обслуживание госдолга в общем объеме расходов составила 5,8%. Это максимальный показатель как минимум за два года. Аудиторы приводят данные только за три квартала 2021-го (4,8%) и 2022-го (5,2%) — тогда цифры были меньше.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года траты на обслуживание госзаимствований выросли на 219,4 млрд, оценила Счетная палата.

Почему растут траты на обслуживание госдолга

Рост расходов на обслуживание госдолга РФ обусловлен в первую очередь увеличением объема самих заимствований, пояснили «Известиям» в Минфине. Согласно отчету СП, по итогам III квартала общий уровень обязательств с начала года поднялся на 11,6%, до 25,5 трлн.

Вторая причина, которую назвал Минфин, — повышение процентных ставок. С середины года ЦБ активно поднимал ключевую: с 7,5% в июле до 15% в октябре. До этих же уровней выросли ставки по облигациям федерального займа (ОФЗ), которые размещает Минфин, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. То есть сейчас государство занимает у инвесторов под высокие проценты.

По данным Счетной палаты, в 2023 году внутренний долг вырос на 8,5%, до 20,4 трлн рублей.

Третья причина — в изменении курсов иностранных валют, сообщили в Минфине. Рубль значительно ослаб: с 70 рублей за доллар в январе до 100 в августе (с откатом до 89 к ноябрю).

За январь-сентябрь 2023-го внешний долг в валюте сократился на 9%, до $52,3 млрд, отметили в Счетной палате. Однако в рублевом эквиваленте из-за переоценки он увеличился на 26%, до 5,1 млрд рублей на 1 октября. Вместе с этим растут и траты на проценты по обязательствам.

— Рост расходов на обслуживание госдолга вызван в большей мере ослаблением рубля и в меньшей — повышением ставок Банка России и ускорением инфляции. Эти два показателя влияют на стоимость государственных облигаций с нефиксированным купоном, — отметил аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

Какие есть риски из-за наращивания госдолга

Расходы на обслуживание госдолга в России составляют примерно 1% от ВВП, отметил Владимир Чернов. Для сравнения: в США на эти цели направляют примерно 3,9% от ВВП, а в доле общих трат американского бюджета эта сумма равна примерно 17,3% (в РФ, напомним, — 5,8%), поделился эксперт.

— Доля госдолга в ВВП России по мировым меркам невелика, поэтому пока расходы на его обслуживание тоже относительно умеренные. Но наращивание заимствований идет достаточно интенсивно, а их стоимость (и соответственно, обслуживания) высока, — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Если сравнивать расходы на обслуживание долга с другими тратами из бюджета (1,7 трлн), то по итогам 2023-го они сопоставимы с финансированием здравоохранения (1,6 трлн) и образования (1,5 трлн), продолжила эксперт. Впрочем, эти две статьи частично оплачиваются и из региональных бюджетов и фондов.

При этом, по ее словам, на проценты по заимствованиям пойдет больше денег, чем на культуру (0,9 трлн), спорт (0,6 трлн) и охрану окружающей среды (0,5 трлн).

Бюджет на следующую трехлетку предусматривает значительное увеличение госдолга — с 29 трлн на конец 2023-го до 40 трлн по итогам 2026-го, рассказала Ольга Беленькая. Она добавила: в процентах к ВВП это всё еще умеренный рост.

— Однако увеличение госзаимствований и высокие процентные ставки приведут к росту стоимости обслуживания. Согласно проекту бюджета, доля таких расходов за три года повысится вдвое и составит 9,8% в 2026-м. Эти траты в консолидированном бюджете достигнут 3,4 трлн — это выше плановых значений на ЖКХ (2,7 трлн), — поделилась эксперт.

В перспективе ближайших трех лет риски исчерпания средств на выполнение обязательств небольшие, считает Ольга Беленькая. При этом однажды властям придется выбирать: продолжать наращивать заимствования или следует перейти к их планомерному погашению за счет сокращения других трат. По словам эксперта, постоянный рост доли трат на обслуживание в будущем может создать риски устойчивости бюджета, но до этого пока далеко.