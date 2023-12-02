Индия в ноябре нарастила поставки нефти из России на 10%

Индия в ноябре на 9,7% увеличила поставки российской нефти по сравнению с предыдущим месяцем, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитические данные Kpler.

Импорт составил 1,74 млн барр. в день. Еще сильнее увеличились закупки из Ирака — на 22%, но до 1,03 млн барр. в день. При этом сократились поставки из Саудовской Аравии — на 26,8%, до 645 тыс. барр. в день.

Тем не менее, уровень поставок российской нефти не достиг рекордных отметок весны, когда он превышал 2 млн барр. в сутки.

«В условиях, когда рентабельность нефтепереработки даже для самых сложных нефтеперерабатывающих компаний по всей Азии составляет $7−8 за барр., важен каждый пенни дополнительной прибыли», — сказал ведущий аналитик Kpler по сырой нефти Виктор Катона.

Как отмечает Bloomberg, на крупнейшем индийском НПЗ, Indian Oil Corp. за полгода до сентября валовая прибыль от переработки составила в среднем $13,12 за барр. — вдвое меньше, чем годом ранее.

Катона добавил, что в декабре Индия будет нуждаться в еще большем объеме российской нефти, однако величина поставок будет зависеть от того, сколько сможет продать Россия, в которой после осеннего техобслуживания увеличится переработка на НПЗ.

В ноябре агентство Reuters подсчитало, что за первые девять месяцев 2023 года Индия сэкономила примерно $2,7 млрд за счет покупки российской нефти со скидкой. Расчет проводился на основе данных Минторга страны в сравнении с тем, сколько бы заплатила Индия, покупая нефть у Ирака. С января по сентябрь страна закупила 69 млн т российской нефти, что эквивалентно 1,85 млн барр. в сутки. Средняя цена на сырье, поставляемое индийским нефтеперерабатывающим заводам, в этот период составила $525,6 за тонну, включая расходы на транспортировку и страхование, подсчитало агентство. Средняя стоимость иракской нефти, которая по качеству аналогична российской Urals, составила $564,46 за тонну.