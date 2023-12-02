Цены на медь взлетели до максимума за 11 недель из-за опасений дефицита

На торгах 1 декабря цена контрактов на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 0,6%, до $8514 за тонну. По состоянию на 11:00 мск фьючерс на медь прибавлял 0,3%, до $8487,5 за тонну.

Правительство Панамы заявило, что закроет предприятие канадской горнодобывающей компании First Quantum Minerals на крупном руднике в Кобре. На рудник приходится около 1,5% мировых поставок меди. Шахта приостановила добычу в прошлом месяце, поскольку блокада судов на фоне массовых протестов экологов и профсоюзов ограничила основные поставки оборудования на предприятие.

В Панаме начались массовые общественные протесты после того, как правительство подписало новый контракт с компанией First Quantum по эксплуатации рудника Cobre Panama. Протестующие перекрыли поставки на шахту. Рыболовецкие суда блокировали вход в крупнейший порт, требуя аннулирования контракта с First Quantum Minerals.

На долю Cobre Panama в третьем квартале пришлось около 46% общего дохода First Quantum. Массовые уличные протесты и блокировка поставок снизили рыночную стоимость компании на $7,4 млрд и способствовали росту мировых цен на медь из-за опасений по поводу поставок.

По информации BloombergNEF, рост котировок меди произошел в связи с тем, что в следующем году разрыв между спросом и предложением медной руды увеличится. Два ключевых региона-производителя — Чили и Перу — сталкиваются с проблемами увеличения производства, при этом спрос в Китае растет. Ряд стимулирующих мер в Китае улучшил перспективы спроса на сырьевые товары в стране, которая является их крупнейшим потребителем.